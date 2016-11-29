Anlamlı gece

Dizi ve sinema dünyasının ünlü isimleri önceki akşam TEMAVakfı'nın 25. yılında çocuklar yararına İş Sanat Konser Salonu'ndaki yardım gecesinde sahne aldı. Gecede aralarında EnginAltan Düzyatan'ın da olduğu oyuncular ENBEOrkestrası eşliğinde şarkı söyledi.
Behzat Gerçeker,'Sarı Laleler' şarkısını söyleyen Düzyatan'ın performansını çok beğendi. Ünlü oyuncular, "Umut YeşertenŞarkılar" konserinde vakıf yararına bağış toplanmasına yardımcı oldu. Toplanan bağışlarla 150 bin çocuğa doğaeğitimi verilecek.
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