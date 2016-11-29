Anlamlı gece

Dizi ve sinema dünyasının ünlü isimleri önceki akşam TEMA Vakfı'nın 25. yılında çocuklar yararına İş Sanat Konser Salonu'ndaki yardım gecesinde sahne aldı. Gecede aralarında Engin Altan Düzyatan'ın da olduğu oyuncular ENBE Orkestrası eşliğinde şarkı söyledi.



Behzat Gerçeker, 'Sarı Laleler' şarkısını söyleyen Düzyatan'ın performansını çok beğendi. Ünlü oyuncular, "Umut Yeşerten Şarkılar" konserinde vakıf yararına bağış toplanmasına yardımcı oldu. Toplanan bağışlarla 150 bin çocuğa doğa eğitimi verilecek.



Halil ÇİLİNGİR