Aldatılma itirazı

Mimar Selim Yuhay ile balerin Evlin Avidor 1997'de evlendi. 3 çocuğu olan çift, iki yıl önce boşanma protokolüyle anlaşmalı boşandı. Protokolde Yuhay, Sarıyer'dekikendi tasarımı olan evini eski eşive çocuklarına bıraktı. Çocukların velayeti anneye bırakıldı. Evlin Avidor mimarlık şirketindeki yüzde 5 hissesini Selim Yuhay'a bırakırken, kendisine bir şirket otomobili verildi. Yuhay, boşanmadan iki ay sonra özel eşyalarını almaya gittiği evinde eşinin günlüğünü buldu. Yuhay, günlükte eşinin kendisini tur görevlisi Cengiz G. ile aldattığını fark etti. Günlükte, Cengiz G.'nin evlilik teklifine el yazısıyla "Seni kocam, eşim,ışığım ve her şeyim olarak kabulediyorum." Ayrıca, "İki resmievli kişi olarak beraberliğimizisürdürmemiz kolay değil. Birtarafta üç çocuk diğer tarafta3 çocuk var. İkimizin de ortaközelliği ise evliliklerimizdemutlu olmamamızdır. Diğerortak yönümüz ise birbirimizebenzer duygular ile sevmemizdir.Kesinlikle seni çok beğeniyorumve seni çok seviyorum. Ayrıcasenin gibi özel bir insanla hiçtanışmadım ve seni tanıdığımkadarıyla hayatımın geri kalanınıseninle geçirebilirim" yazıyordu. Selim Yuhay bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'ne "anlaşmalı boşanma" davasının zina nedeniyle "boşanma" değiştirilerek yargılamanın yenilenmesi ve protokolün iptal edilmesi talebiyle dava açtı. Mahkeme, dava talebini, "usulüne uygun olmadığı" gerekçesiyle reddetti.
YUHAY ŞAŞKIN
Selim Yuhay, mahkemenin kararı nedeniyle şaşkına döndüğünü söyledi. Kendisine yapılan bu haksızlığa karşı dava talebinin kabul edilmesi gerektiğini iddia etti.
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