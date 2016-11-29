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Aldatılma itirazı

Evim Şahane programının mucidi mimar , boşandığı eşi ’a ait günlükte aldatıldığını öğrendi. Boşanma protokolünün iptali için dava açtı.

Aldatılma itirazı
Mimar ile balerin 1997'de evlendi. 3 çocuğu olan çift, iki yıl önce boşanma protokolüyle anlaşmalı boşandı. Protokolde Yuhay, Sarıyer'deki kendi tasarımı olan evini eski eşi ve çocuklarına bıraktı. Çocukların velayeti anneye bırakıldı. Evlin Avidor mimarlık şirketindeki yüzde 5 hissesini Selim Yuhay'a bırakırken, kendisine bir şirket otomobili verildi. Yuhay, boşanmadan iki ay sonra özel eşyalarını almaya gittiği evinde eşinin günlüğünü buldu. Yuhay, günlükte eşinin kendisini tur görevlisi Cengiz G. ile aldattığını fark etti. Günlükte, Cengiz G.'nin evlilik teklifine el yazısıyla "Seni kocam, eşim, ışığım ve her şeyim olarak kabul ediyorum." Ayrıca, "İki resmi evli kişi olarak beraberliğimizi sürdürmemiz kolay değil. Bir tarafta üç çocuk diğer tarafta 3 çocuk var. İkimizin de ortak özelliği ise evliliklerimizde mutlu olmamamızdır. Diğer ortak yönümüz ise birbirimize benzer duygular ile sevmemizdir. Kesinlikle seni çok beğeniyorum ve seni çok seviyorum. Ayrıca senin gibi özel bir insanla hiç tanışmadım ve seni tanıdığım kadarıyla hayatımın geri kalanını seninle geçirebilirim" yazıyordu. Selim Yuhay bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'ne "anlaşmalı boşanma" davasının zina nedeniyle "boşanma" değiştirilerek yargılamanın yenilenmesi ve protokolün iptal edilmesi talebiyle dava açtı. Mahkeme, dava talebini, "usulüne uygun olmadığı" gerekçesiyle reddetti.

YUHAY ŞAŞKIN
Selim Yuhay, mahkemenin kararı nedeniyle şaşkına döndüğünü söyledi. Kendisine yapılan bu haksızlığa karşı dava talebinin kabul edilmesi gerektiğini iddia etti.

Ümit UZUN
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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