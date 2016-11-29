Albüm müjdesi

Usta sanatçı Orhan Gencebay, önceki gün hayat arkadaşı Sevim Emre'yle Baltalimanı sahilinde yürüyüş yaptı. Kahvaltı yapan ikili "Trafiğe takılmamak için yürümeyi tercih ettik" dedi. Albüm çalışmalarının bittiğini de söyleyen sanatçı, "Çok güzel bir albüm geliyor" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.