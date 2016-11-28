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Yaşama bağladı

Yaşama bağladı
Rockçı Kaan Tangöze'nin ihanetiyle 6 yıllık evliliğini bitiren ve boşanma sonrası zor zamanlar geçiren Seçkin Piriler, eski mutlu günlerine geri döndü. Önceki akşam yeni sevgilisiyle Meciyeköy'de bir taksi içerisinde görüntülenen Piriler'in yeni aşkının yaşam koçu olduğu öğrenildi. Flaşların patlamasıyla şaşkına dönen ikili, daha sonra taksiyle hızla gazetecilerin olduğu yerden uzaklaştı.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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