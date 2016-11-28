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Utangaç sevgili

Utangaç sevgili
Güzel oyuncu Yasemin Allen, önceki gün İngiliz sevgilisiyle Zorlu AVM'deydi. El ele mağazaları dolaşan ikili, görüntülendiklerini fark edince ellerini hemen ayırdı. Çiftin bu hareketine bir anlam verilemezken ikilinin tedirgin halleri "Utangaç sevgililer" dedirtti.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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