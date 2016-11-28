Utangaç sevgili

21 / 4
14 / 3
11 / 0
7 / -10
14 / -1
16 / -4
10 / 1
19 / 14
-5 / -19
13 / 2
17 / 11
11 / 6
12 / 5
14 / -5
7 / -6
12 / 5
9 / -5
6 / -5
6 / 2
10 / 4
15 / 8
15 / 12
8 / -4
10 / -6
15 / 5
12 / -5
10 / 2
11 / 6
9 / -6
9 / -5
7 / -9
10 / 1
13 / -1
16 / 10
7 / -2
8 / -2
15 / 2
7 / -7
9 / 4
15 / 10
15 / 12
14 / 4
13 / -2
11 / 0
2 / -13
9 / -2
14 / -7
9 / -4
11 / 9
12 / -6
15 / 3
14 / 9
12 / -2
10 / 1
9 / -6
13 / 7
11 / 7
20 / 7
13 / 4
8 / -6
11 / -2
13 / -6
15 / 10
21 / -2
20 / 7
12 / 5
18 / 11
13 / 2
15 / 10
10 / -6
16 / 5
10 / 3
13 / 9
14 / -3
20 / 11
9 / -6
11 / 2
8 / -6
13 / 9
10 / -2
12 / 9
Güzel oyuncu Yasemin Allen, önceki gün İngiliz sevgilisiyle Zorlu AVM'deydi. El ele mağazaları dolaşan ikili, görüntülendiklerini fark edince ellerini hemen ayırdı. Çiftin bu hareketine bir anlam verilemezken ikilinin tedirgin halleri "Utangaç sevgililer" dedirtti.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.