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Süper parti

Süper parti
Türkiye'nin ilk süpermarket partisi Food Night Out, müzik ve lezzet tutkunlarını bir araya getiriyor! Etkinlik kapsamında Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu 30 Kasım Çarşamba akşamı Kanyon Macrocenter'da sahne alacak.
Etiketler:
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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