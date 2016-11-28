Yol Durumu
  1. Meryem'i unutturan güzel
  2. Macera yaşını geçtim

Serdar isyanda

Serdar isyanda
Eşi Chloe Loughnan'ı Türkiye'ye dönmeye ikna edemeyince geçen hafta ABD'den tek başına dönen Serdar Ortaç, ayrılık haberlerine sonunda isyan etti. Önceki gece Kıbrıs Girne Malpas Hotel ve Gazino'da sahne alan popçu, boşanma iddialarına açıklık getirdi.

Popçu "Ayrıldığımıza yönelik haberler bizi yıpratmak için yapılıyor. Chloe ile ABD'ye tatil için gittik. 10 gün bize ikinci balayı gibi geldi" dedi. Ortaç, bütçesine uygun bir seçenek bulduğu takdirde de Miami'den ev alacağını söyledi.
Etiketler:
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar