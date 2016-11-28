Serdar isyanda

Eşi Chloe Loughnan'ı Türkiye'ye dönmeye ikna edemeyince geçen hafta ABD'den tek başına dönen Serdar Ortaç, ayrılık haberlerine sonunda isyan etti. Önceki gece Kıbrıs Girne Malpas Hotel ve Gazino'da sahne alan popçu, boşanma iddialarına açıklık getirdi.



Popçu "Ayrıldığımıza yönelik haberler bizi yıpratmak için yapılıyor. Chloe ile ABD'ye tatil için gittik. 10 gün bize ikinci balayı gibi geldi" dedi. Ortaç, bütçesine uygun bir seçenek bulduğu takdirde de Miami'den ev alacağını söyledi.