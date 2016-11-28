Rafet El romantik

Ceren Kaplakarslan'dan geçen ay olaylı bir şekilde boşanan Rafet El Roman, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı güzel oyuncu Tuvana Türkay'la önceki akşam yemekteydi. Arnavutköy Balıkçısı'ndan çıkarken objektiflere yansıyan ikili, "Sürpriz bir şeyi kutladık" dedi.



Boğaz manzarasına karşı romantik anlar yaşayan yeni çiftin, mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Türkay çıkışta El Roman'ın arabasına binerken yanlarına gelen bir çiçekçi ikiliye zor anlar yaşattı. Satıcının "Ağabey yengeye bir çiçek al" demesi üzerine gülümseyen El Roman, Türkay'a çiçek aldı.