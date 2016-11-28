Rafet El romantik

Ceren Kaplakarslan'dangeçen ay olaylı bir şekildeboşanan Rafet El Roman,bir süredir adının aşkdedikodularına karıştığı güzeloyuncu Tuvana Türkay'laönceki akşam yemekteydi.Arnavutköy Balıkçısı'ndançıkarken objektiflere yansıyanikili, "Sürpriz bir şeyikutladık" dedi.
Boğaz manzarasına karşıromantik anlar yaşayan yeniçiftin, mutluluğu yüzlerindenokunuyordu. Türkay çıkışta ElRoman'ın arabasına binerkenyanlarına gelen bir çiçekçiikiliye zor anlar yaşattı.Satıcının "Ağabey yengeyebir çiçek al" demesi üzerinegülümseyen El Roman,Türkay'a çiçek aldı.
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