Mösyö’ye pasta

Oyuncu Bade İşçil, "İkincioğlum" dediği köpeği Mösyö'nündoğum gününü kutladı. 4 yaşınagiren köpeği için doğum günüpastası hazırlatan İşçil, pastanınüzerine de 4 adet mum koydu. İşçil,evde düzenlediği partide Mösyö içinmumları üfleyip pasta kesti.
Eski eşi Malkoç Sualp'inboşanma aşamasındaykendövdüğünü iddia ettiği köpeğinindoğum günü pastasının önündefotoğrafını çeken ünlü oyuncu,bu kareyi "Canım oğlum, iyiki doğmuşsun. Nice senelerehep beraber inşallah" notuylayayınladı.
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