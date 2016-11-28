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Mösyö’ye pasta

Mösyö’ye pasta
Oyuncu Bade İşçil, "İkinci oğlum" dediği köpeği Mösyö'nün doğum gününü kutladı. 4 yaşına giren köpeği için doğum günü pastası hazırlatan İşçil, pastanın üzerine de 4 adet mum koydu. İşçil, evde düzenlediği partide Mösyö için mumları üfleyip pasta kesti.

Eski eşi Malkoç Sualp'in boşanma aşamasındayken dövdüğünü iddia ettiği köpeğinin doğum günü pastasının önünde fotoğrafını çeken ünlü oyuncu, bu kareyi "Canım oğlum, iyi ki doğmuşsun. Nice senelere hep beraber inşallah" notuyla yayınladı.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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