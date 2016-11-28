Meryem'i unutturan güzel

Magazin dünyasında yaşanan aşk trafiği baş döndürüyor. Güzel oyuncu Meryem Uzerli'yle evleneceği beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Alp Özcan, eski aşkını çoktanunuttu. Genç işadamının işleri dolayısıyla Türkiye ile yurt dışı arasında mekik dokuması geçtiğimiz ay ikilinin aşkını bitirmişti. Uzerli, katıldığı bir ödül töreninde "Doğru adamlarıseçemiyorum" diye bir itirafta bulunmuştu. Bu açıklamadan günler sonra Uzerli'nin eskiaşkı Alp Özcan, yeni sevgilisiyle İstanbul gecelerinde boy gösterdi.
TERASTA SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
Önceki akşam Asmalımescit'teki SohoHouse'da yabancı uyruklu sevgilisiyleeğlenen Özcan, bir ara mekanın terasındaaşkıyla samimi görüntüler sergiledi. Dahaönce sık sık eski aşkı Meryem Uzerli'yleaynı mekana giden Özcan'ın bu hareketi"Alp'ten Meryem'e nispet" şeklindeyorumlandı. Mekandan sevgilisiyle el ele çıkanişadamının Uzerli'ye benzerliğiyle dikkatçeken yeni aşkı için "İş arkadaşım"demesi ise kafaları karıştırdı.
ÖZCAN ARKA KOLTUKTA
Keyifli oldukları gözlenen ikili, gazetecilerin aşk sorularını yanıtsız bırakıp Alp Özcan'ın arabasına bindi. İşadamı arka koltuğa otururken mini kıyafetiyle göz dolduran sevgilisinin öne geçmesi ise görenleri şaşkına çevirdi.
LARA'YLA TESELLİ Eski aşkı AlpÖzcan'ın yenisevgilisiyle eğlencedeolduğu saatlerdeMeryem Uzerli deminik kızı Lara'ylaçekilmiş bu pozunupaylaştı. Bu kareyi"Seni çok seviyorumbenim en büyükaşkım" notuylayayınlayan oyuncuyatakipçileri "Meryem'intek aşkı kızı" diyeyorum yaptı.
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