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Meryem'i unutturan güzel

Meryemi unutturan güzel
Magazin dünyasında yaşanan aşk trafiği baş döndürüyor. Güzel oyuncu Meryem Uzerli'yle evleneceği beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Alp Özcan, eski aşkını çoktan unuttu. Genç işadamının işleri dolayısıyla Türkiye ile yurt dışı arasında mekik dokuması geçtiğimiz ay ikilinin aşkını bitirmişti. Uzerli, katıldığı bir ödül töreninde "Doğru adamları seçemiyorum" diye bir itirafta bulunmuştu. Bu açıklamadan günler sonra Uzerli'nin eski aşkı Alp Özcan, yeni sevgilisiyle İstanbul gecelerinde boy gösterdi.

TERASTA SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
Önceki akşam Asmalımescit'teki Soho House'da yabancı uyruklu sevgilisiyle eğlenen Özcan, bir ara mekanın terasında aşkıyla samimi görüntüler sergiledi. Daha önce sık sık eski aşkı Meryem Uzerli'yle aynı mekana giden Özcan'ın bu hareketi "Alp'ten Meryem'e nispet" şeklinde yorumlandı. Mekandan sevgilisiyle el ele çıkan işadamının Uzerli'ye benzerliğiyle dikkat çeken yeni aşkı için "İş arkadaşım" demesi ise kafaları karıştırdı.



ÖZCAN ARKA KOLTUKTA
Keyifli oldukları gözlenen ikili, gazetecilerin aşk sorularını yanıtsız bırakıp 'ın arabasına bindi. İşadamı arka koltuğa otururken mini kıyafetiyle göz dolduran sevgilisinin öne geçmesi ise görenleri şaşkına çevirdi.



LARA'YLA TESELLİ
Eski aşkı Alp Özcan'ın yeni sevgilisiyle eğlencede olduğu saatlerde Meryem Uzerli de minik kızı Lara'yla çekilmiş bu pozunu paylaştı. Bu kareyi "Seni çok seviyorum benim en büyük aşkım" notuyla yayınlayan oyuncuya takipçileri "Meryem'in tek aşkı kızı" diye yorum yaptı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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