Macera yaşını geçtim

Geçtiğimiz yıl 8 yıllık eşi ve kızı Ada'nın babası Hakan Eratik'ten boşandıktan sonra aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Yeşim Salkım'dan aşka dair samimi açıklamalar… Başından 5evlilik geçen 48 yaşındaki şarkıcı önceki gece katıldığı bir davette şunları söyledi:
"Artık hayata daha farklıbakıyorum. Ailemden başka her şey bana boş geliyor. Artık aşka inancım kalmadı." Evlilikle ilgili de "Maceraarayacak yaşta değilim.Bu saatten sonraolmaz" diyen sanatçı, kalbini aşka kapattığının sinyallerini verdi.
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