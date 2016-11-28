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Macera yaşını geçtim

Macera yaşını geçtim
Geçtiğimiz yıl 8 yıllık eşi ve kızı Ada'nın babası Hakan Eratik'ten boşandıktan sonra aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Yeşim Salkım'dan aşka dair samimi açıklamalar… Başından 5 evlilik geçen 48 yaşındaki şarkıcı önceki gece katıldığı bir davette şunları söyledi:

"Artık hayata daha farklı bakıyorum. Ailemden başka her şey bana boş geliyor. Artık aşka inancım kalmadı." Evlilikle ilgili de "Macera arayacak yaşta değilim. Bu saatten sonra olmaz" diyen sanatçı, kalbini aşka kapattığının sinyallerini verdi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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