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Hande sarmaş dolaş

Hande sarmaş dolaş
Başarılı ve güzel oyuncu Hande Subaşı, önceki akşam sürpriz bir isimle objektiflere yakalandı. Subaşı, sosyetik güzel Ceylan Çapa'nın eski aşkı Altuğ Leblebici ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, sarmaş dolaş Taksim'de yürüyüş yaptı.

Flaşların patlamasıyla sevgilisinin yanından ayrılan Subaşı, yine de görüntülenmekten kurtulamadı. Muhabirleri atlattığını zannedip tekrar birbirine sarılan çiftin 1 aydır birlikte olduğu öğrenildi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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