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Cesur

Cesur Hadise
Güzel popçu , önceki akşam kardeşi Derya Açıkgöz'le birlikte eğlencede turuna çıktı. VIP minibüsünden inip Cecconi's adlı mekana girerken görüntülenen şarkıcı, göğüs kısmı tül detaylı kıyafetiyle yürek hoplattı. Araçtan indiği sırada elbisesinin azizliğine uğrayan Hadise, frikik vermekten kurtulamadı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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