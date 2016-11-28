Almeda’yı istedi

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenanİmirzalıoğlu ve Tarkan gibiisimlerin yuva kurmasınınardından yaklaşık 1 yıldır 2008 MissGlobe Kainat Güzeli AlmedaAbazi'yle aşk yaşayan TolgahanSayışman da evlilik yolunda ilk adımıattı. Yakışıklı oyuncu, önceki akşambabası Haluk Sayışman ve annesiAyşe Sayışman ile birlikte Abazi'ninEtiler'deki evine giderek aşkınıailesinden istedi.
AİLEDEN ONAY ALMIŞTI
Geçen yaz aşkının memleketi Arnavutluk'a gidip ailesiyle tanışan Sayışman, daha sonra sevgilisini kendi ailesiyle tanıştırmıştı. İkili, ailelerin de onayını alınca "Evlilikiçin daha fazla beklemeye gerekyok" dedi. Bunun üzerine aşkını annesi Albana Abazi ile üvey babasıÖnder Vardiş'ten isteyen TolgahanSayışman, Türk örf ve adetlerini de yerine getirmeyi ihmal etmedi.
KAHVEDE TUZ YOK
Güzel modeli Allah'ın emri peygamberin kavliyle isteyen Sayışman Ailesi, Almeda Abazi'nin annesinden "Onun kalbi zatensenin" cevabını alınca yüzükler takıldı. Söz kesiminin ardından misafirlere Türk kahvesi ikram eden Almeda Abazi, aşkı Tolgahan Sayışman'a kıyamadığı için 'tuzlu kahve' ritüelini gerçekleştirmedi. Bu mutlu anlarını fotoğraflaölümsüzleştiren ikili, nikah içinde çok beklemeyi düşünmüyor. Ünlü çift, 2017'nin ilk yarısında nikah masasına oturmayı planlıyor…
Yakışıklı oyuncu kahveden bir yudumalıp da içinde tuzolmadığını fark edinceoldukça şaşırdı.
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