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Almeda’yı istedi

, ‘Hayatımın aşkı’ dediği ’yi ailesinden istedi. Yakışıklı oyuncu ve Kainat Güzeli sevgilisi düğün için hazırlıklara başladı

Almeda’yı istedi
Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Tarkan gibi isimlerin yuva kurmasının ardından yaklaşık 1 yıldır 2008 Miss Globe Kainat Güzeli Almeda Abazi'yle aşk yaşayan Tolgahan Sayışman da evlilik yolunda ilk adımı attı. Yakışıklı oyuncu, önceki akşam babası Haluk Sayışman ve annesi Ayşe Sayışman ile birlikte Abazi'nin Etiler'deki evine giderek aşkını ailesinden istedi.

AİLEDEN ONAY ALMIŞTI
Geçen yaz aşkının memleketi Arnavutluk'a gidip ailesiyle tanışan Sayışman, daha sonra sevgilisini kendi ailesiyle tanıştırmıştı. İkili, ailelerin de onayını alınca "Evlilik için daha fazla beklemeye gerek yok" dedi. Bunun üzerine aşkını annesi Albana Abazi ile üvey babası Önder Vardiş'ten isteyen Tolgahan Sayışman, Türk örf ve adetlerini de yerine getirmeyi ihmal etmedi.

KAHVEDE TUZ YOK
Güzel modeli Allah'ın emri peygamberin kavliyle isteyen Sayışman Ailesi, Almeda Abazi'nin annesinden "Onun kalbi zaten senin" cevabını alınca yüzükler takıldı. Söz kesiminin ardından misafirlere Türk kahvesi ikram eden , aşkı 'a kıyamadığı için 'tuzlu kahve' ritüelini gerçekleştirmedi. Bu mutlu anlarını fotoğrafla ölümsüzleştiren ikili, nikah için de çok beklemeyi düşünmüyor. Ünlü çift, 2017'nin ilk yarısında nikah masasına oturmayı planlıyor…


Yakışıklı oyuncu kahveden bir yudum alıp da içinde tuz olmadığını fark edince oldukça şaşırdı.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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