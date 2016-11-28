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Aile boyu konser

Aile boyu konser
Önceki gece Trump Towers'daki 'Fiyort' adlı mekanda sahne alan 'i hayranlarının yanı sıra nişanlısı Ümit Cem Şenol ve ailesi de izledi. Oğlu DJ Çağın Kulaçoğlu'yla aynı sahneyi paylaşan sanatçı, performansıyla herkesi büyüledi. Daha önce Türk popunun ilk 3 isminden biri olduğunu söyleyen Yener, iddiasını sürdürdü.

"Hiç mütevazı olamayacağım" diyen sanatçı, MTV Müzik Ödülleri'ne katılmasını küçümseyenleri de diline doladı. Yener, "Oraya dünya yıldızlarının adım attığı kırmızı halıdan geçiş yaparak girdim. Oradan bir geçsinler sonra konuşalım. Kıskanılmaya alıştım. İzlerken gülüp geçiyorum" dedi.

Doğan SAVAŞ
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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