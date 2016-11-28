Aile boyu konser

Önceki gece TrumpTowers'daki 'Fiyort' adlı mekandasahne alan Hande Yener'i hayranlarınınyanı sıra nişanlısı Ümit Cem Şenolve ailesi de izledi. Oğlu DJ ÇağınKulaçoğlu'yla aynı sahneyi paylaşansanatçı, performansıyla herkesibüyüledi. Daha önce Türk popununilk 3 isminden biri olduğunu söyleyenYener, iddiasını sürdürdü.
"Hiç mütevazı olamayacağım"diyen sanatçı, MTV Müzik Ödülleri'nekatılmasını küçümseyenleri dediline doladı. Yener, "Oraya dünyayıldızlarının adım attığı kırmızıhalıdan geçiş yaparak girdim.Oradan bir geçsinler sonra konuşalım.Kıskanılmaya alıştım. İzlerken gülüpgeçiyorum" dedi.
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