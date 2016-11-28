Yol Durumu
  1. Macera yaşını geçtim
  2. Utangaç sevgili

Ağır solist

Ağır solist
Fantezi müziğinin başarılı ismi , önceki akşam sahne aldığı Kıbrıs Rocks Hotel'de hem göze hem kulağa hitap etti. Gece için Gülşah Saraçoğlu bir kıyafet tercih eden sanatçı, Swarosvski taşlarla süslü beyaz tulumuyla göz doldurdu. 4 kiloluk kıyafetiyle 52'den 56 kiloya çıkan Linet, "Manken gibiyim, her kıyafeti iyi taşıyorum" dedi.
Etiketler:
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar