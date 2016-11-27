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Yine zirvede

Yine zirvede
Cuma akşamları reytinglerin zirvesine demir atan 'Aşk ve Mavi' yine şaşırtmadı… Emrah ve Burcu Kıratlı'nın başrolünde yer aldığı dizi, Tüm Kişiler'de 8.53 izlenme oranı ve 19.33 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 6.34 izlenme oranı ve 14.11 izlenme payına ulaştı.

Kadrosunda Kenan Bal, Işıl Yücesoy ve Cüneyt Mete gibi usta oyuncuları barındıran dizi önceki akşam da milyonları atv'ye kilitledi. Ekran başındakiler Ali ve Mavi'nin sırlarla dolu hikayesini yine soluksuz izlerken '', en çok izlenen 100 program arasında 1. oldu.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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