Yine zirvede

Cuma akşamları reytinglerin zirvesine demir atan 'Aşk veMavi' yine şaşırtmadı… Emrah veBurcu Kıratlı'nın başrolünde yer aldığı dizi, Tüm Kişiler'de 8.53 izlenme oranı ve 19.33 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 6.34 izlenme oranı ve 14.11 izlenme payına ulaştı.
Kadrosunda Kenan Bal,Işıl Yücesoy ve Cüneyt Mete gibi usta oyuncuları barındıran dizi önceki akşam da milyonları atv'ye kilitledi. Ekran başındakiler Ali ve Mavi'nin sırlarla dolu hikayesini yine soluksuz izlerken 'Aşk ve Mavi', en çok izlenen 100program arasında 1. oldu.
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