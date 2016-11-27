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Töre’ye aşk dopingi

Büyük umutlarla İngiltere’ye transfer olan , istediği başarıyı yakalayamadı. Nişanlısının moralinin bozuk olmasına dayanamayan güzel oyuncu Esra Bilgiç ise apar topar Londra’ya gitti...

Töre’ye aşk dopingi
Büyük umutlarla geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan İngiltere'nin West Ham United takımına transfer olan Gökhan Töre'ye nişanlısı Esra Bilgiç'ten aşk dopingi… Sezon başından beri yedek kulübesinden çıkamayan ünlü futbolcunun morali iyice bozulunca devreye geçtiğimiz ay nişanlandığı Bilgiç girdi. Nişanlısının kariyerindeki çalkantılı dönem yüzünden psikolojisinin bozulmasına dayanamayan güzel oyuncu, önceki gün soluğu İngiltere'de aldı. Rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden fırsat buldukça aşkının yanına giden 24 yaşındaki Esra Bilgiç, Töre'ye moral verdi. Bilgiç'in yakın çevresine "Gökhan'ın başarısı herkesten çok beni mutlu eder. Çabalarına rağmen İngiltere'de istediği sonucu alamamasından dolayı üzülmesini istemiyorum. Keşke kariyerine Türkiye'de kaldığı yerden devam etse" dediği de söyleniyor.


Londra'daki ünlü bir mağazadan alışveriş yapan Esra Bilgiç, burada gelinlik modelleri hakkında da fikir aldı.

ALIŞVERİŞ DE YAPTI
İngiltere'de geçirdiği vakit boyunca güler yüzlü halleriyle nişanlısına destek olan güzel oyuncu, düğün öncesi alışverişini de yapmayı ihmal etmiyor. Aşkının antrenmanda olduğu anlarda Londra'daki mağazaların altını üstüne getiren güzel oyuncu, beğendiği kıyafetleri satın alarak gardırobuna ekledi. Önceki gün de Dz Hamy London mağazasına giden Bilgiç, beğendiği kıyafetleri satın aldı. İngiltere seyahatinde hem aşkına destek olan hem de bol bol alışveriş yapan ünlü oyuncu, bu hareketiyle "Esra'nın aşk dopingi, hem Gökhan'a hem de kendine yaradı" dedirtti.

Özge GÜRCAN
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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