Töre’ye aşk dopingi

Büyük umutlarla geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tanİngiltere'nin West HamUnited takımına transfer olan GökhanTöre'ye nişanlısı Esra Bilgiç'ten aşk dopingi… Sezon başından beri yedek kulübesinden çıkamayan ünlü futbolcunun morali iyicebozulunca devreye geçtiğimiz aynişanlandığı Bilgiç girdi. Nişanlısının kariyerindeki çalkantılı dönem yüzünden psikolojisinin bozulmasınadayanamayan güzel oyuncu, önceki gün soluğu İngiltere'de aldı. Rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden fırsat buldukça aşkının yanına giden 24 yaşındaki Esra Bilgiç, Töre'ye moral verdi. Bilgiç'in yakın çevresine "Gökhan'ın başarısı herkestençok beni mutlu eder. Çabalarınarağmen İngiltere'de istediği sonucualamamasından dolayı üzülmesiniistemiyorum. Keşke kariyerineTürkiye'de kaldığı yerden devametse" dediği de söyleniyor.
Londra'daki ünlü birmağazadan alışverişyapan Esra Bilgiç, buradagelinlik modellerihakkında da fikir aldı.
ALIŞVERİŞ DE YAPTI
İngiltere'de geçirdiği vakit boyunca güler yüzlü halleriyle nişanlısına destek olan güzel oyuncu, düğünöncesi alışverişini de yapmayı ihmal etmiyor. Aşkının antrenmanda olduğu anlarda Londra'daki mağazalarınaltını üstüne getiren güzel oyuncu, beğendiği kıyafetleri satın alarak gardırobuna ekledi. Önceki gün de Dz Hamy London mağazasına giden Bilgiç, beğendiği kıyafetleri satın aldı. İngiltere seyahatinde hem aşkına destek olan hem de bol bol alışveriş yapan ünlü oyuncu, bu hareketiyle "Esra'nınaşk dopingi, hem Gökhan'a hem dekendine yaradı" dedirtti.
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