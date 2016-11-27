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Teo şov yaptı

Teo şov yaptı
Ünlü rockçı Teoman, 'Yavaş Yavaş' turnesinin Ankara ayağında önceki akşam sevenlerine keyifli saatler yaşattı. Vodafone FreeZone sponsorluğunda ve Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen gecede sanatçı, gitarıyla adeta şov yaparak hayranlarını mest etti.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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