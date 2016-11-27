Yol Durumu
  1. Atı alan Üsküdar’ı geçmiş

Selena döndü

Selena döndü
Bir süredir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören ve müzik kariyerine ara veren , geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2016 Amerikan Müzik Ödülleri'ne katılarak herkese sürpriz yapmıştı. 3 aydan fazla bir süredir Instagram hesabından bir şey paylaşmayan 24 yaşındaki yıldız, yüklediği fotoğrafta hayranlarına Şükran Günü'nde 'Bu yıl şükran duymam için çok şey oldu. Bu yılım en zor ama en ödüllendirici yılmı oldu. Sonunda 'yeterlilik' konusuyla savaştım. Çocuklar sizin yıllardır bana verdiğiniz sevgiyi yansıtmak ve kendinizle ilgilenmenizin ne kadar önemli olduğunu göstermek istedim. Sizi seviyorum çocuklar' şeklinde anlamlı bir mesaj yazdı.
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar