Selena döndü

Bir süredir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören ve müzik kariyerine ara veren Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2016 Amerikan Müzik Ödülleri'ne katılarak herkese sürpriz yapmıştı. 3 aydan fazla bir süredir Instagram hesabından birşey paylaşmayan 24 yaşındaki yıldız,yüklediği fotoğrafta hayranlarınaŞükran Günü'nde 'Bu yıl şükranduymam için çok şey oldu. Bu yılımen zor ama en ödüllendirici yılmıoldu. Sonunda 'yeterlilik' konusuylasavaştım. Çocuklar sizin yıllardırbana verdiğiniz sevgiyi yansıtmakve kendinizle ilgilenmenizin ne kadarönemli olduğunu göstermek istedim. Sizi seviyorum çocuklar' şeklinde anlamlı bir mesaj yazdı.
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