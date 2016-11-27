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Komik gönderme

Komik gönderme
Erhan Çelik'ten boşanmak üzere olduğu 2 yıllık eşi Gülben Ergen'e gönderme… Boşanma davaları 2 Aralık'ta görülecek olan çift, sosyal medyadan karşılıklı takibi bıraksa da birbirlerine sürekli gönderme yapıyor.

Güzel sanatçı için daha önce "Sen benim alın yazımsın", "Ömrüm" gibi paylaşımlar yapan Çelik, önceki akşam haber bülteni öncesinde makyajı tazelenirken çekilen bir kareyi "Alın yazımı siliyor" diye yayınladı.
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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