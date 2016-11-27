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Hayran jesti

Hayran jesti
Hande Erçel'in hayranları önceki gün 23 yaşına giren oyuncu için anlamlı bir jeste imza attı. Oyuncunun hayranları, 145 dolar (500 lira) karşılığında Kamboçya'daki bir köyde yaşayan çocuklara hem yemek ısmarladı hem de köy okuluna yardımda bulundular. Güzel oyuncu, gördüğü manzara karşısında oldukça duygulandı...
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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