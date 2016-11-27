Hatice’yi kaçırdılar!

Oğluna yaklaşık 4 aylık hamile güzel oyuncu Hatice Şendil'i eşi Burak Sağyaşar, önceki gün ABD'ye kaçırdı! Las Vegas'tan bir fotoğrafını paylaşan Şendil, bu anını "Sanırım kocam beni kaçırdı" notuyla yayınladı. Oyuncunun bu halini görenler ise "Kim inanır hamile olduğuna?" dedi.