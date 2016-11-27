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Eskiler umrunda değil

Eskiler umrunda değil
Ünlü şarkıcı Bengü, önceki gece Fiyort adlı mekanda sahne aldı. Gazeteciler, özel hayatında uzun süredir sessiz olan güzel popçuya "Bütün eski sevgilileriniz bir bir evleniyor" dedi. ise "Bu umrumda değil, yeni albümüme odaklandım" diye konuştu.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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