Eskiler umrunda değil

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Ünlü şarkıcı Bengü, önceki gece Fiyort adlı mekanda sahne aldı. Gazeteciler, özel hayatında uzun süredir sessiz olan güzel popçuya "Bütün eski sevgilileriniz bir bir evleniyor" dedi. Bengü ise "Bu umrumda değil, yeni albümüme odaklandım" diye konuştu.
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