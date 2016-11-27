Emre’nin yavru aslanları

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Emre Altuğ, önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay'la Bursaspor'u 3-1 yenen Sarı-Kırmızılılar'a destek verdi. Yavru aslanlarıyla Türk Telekom Arena'daki maçı izleyen ünlü şarkıcı, bu anını "Çok şükür aslanlarım bir galibiyet yüzü gördü" notuyla paylaştı. Minik taraftarların Muslera imzalı formaları ve mutlu halleri de objektiflere işte böyle yansıdı.