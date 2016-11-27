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Derin operasyon

Türkiye’nin dört bir yanındaki hayvanlar için seferber olan , İstanbul’daki bir köpek için İtalya’da yuva buldu. Sosyetik güzel, minik köpeği elleriyle Cenova’ya götürecek

Derin operasyon
Cemiyet hayatının en yardımsever kişiliklerinden Derin Mermerci'nin hayvan sevgisi sınırları aştı... Barınak ve sokaklardaki köpeklerin bakımı için seferber olan Mermerci, önceki gün de sahipsiz bir yavruya yuva buldu. Kurduğu sosyal medya ekibiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki sahipsiz köpekleri hayvanseverlerle buluşturan sosyetik güzel, sevimli bir köpek yavrusunun fotoğrafını "Şu tatlılığa bakın. Geçici yuvasında daha fazla kalamayacak… Köpek sahiplenmekten, bir can kurtarmaktan daha güzel bir şey olamaz" notuyla paylaştı.



INSTAGRAM SAYESİNDE...
Derin Hanım'ın bu paylaşımına hayvanseverler kayıtsız kalmadı. Mermerci'nin kız kardeşi Yosun Hanım'ın İtalyan kayınvalidesi Karin Reza da köpeği sahiplenmek isteyenler arasındaydı. Sosyetik güzel Reza'nın isteğini kırmadı. Mermerci, yavruyu 2 bin kilometre uzaklıktaki İtalya'nın Cenova kentindeki Karin Reza'ya elleriyle götürerek bu kez sınır ötesi bir yardım operasyonuna imza atacak.

Özge GÜRCAN
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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