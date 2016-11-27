Derin operasyon

Cemiyet hayatının en yardımsever kişiliklerinden Derin Mermerci'nin hayvan sevgisi sınırları aştı... Barınak ve sokaklardaki köpeklerin bakımı için seferber olan Mermerci, önceki gün de sahipsiz bir yavruya yuva buldu. Kurduğu sosyal medya ekibiyle Türkiye'nin dört bir yanındakisahipsiz köpekleri hayvanseverlerle buluşturan sosyetik güzel, sevimli bir köpek yavrusunun fotoğrafını "Şutatlılığa bakın. Geçici yuvasındadaha fazla kalamayacak…Köpek sahiplenmekten, bir cankurtarmaktan daha güzel bir şeyolamaz" notuyla paylaştı.
INSTAGRAM SAYESİNDE...
Derin Hanım'ın bu paylaşımına hayvanseverler kayıtsız kalmadı. Mermerci'nin kız kardeşi YosunHanım'ın İtalyan kayınvalidesiKarin Reza da köpeği sahiplenmek isteyenler arasındaydı. Sosyetik güzel Reza'nın isteğini kırmadı. Mermerci, yavruyu 2 bin kilometre uzaklıktakiİtalya'nın Cenova kentindeki Karin Reza'ya elleriyle götürerek bu kez sınır ötesibir yardım operasyonuna imza atacak.
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