Yol Durumu
  1. Komik gönderme
  2. Emre’nin yavru aslanları

Büyük gün yarın

Büyük gün yarın
ATV'nin yıllara meydan okuyan efsane dizileri yarından itibaren a2'de yeniden ekranlara geliyor! Ezel, Sıla, Avrupa Yakası ve Asmalı Konak gibi milyonların gönlünde taht kurmuş diziler 28 Kasım Pazartesi günü hayranlarıyla 'de buluşuyor.

Efsane dizilerin yanı sıra seyircileri ekrana kilitleyecek futbol maçlarının da yer alacağı a2'den gözünüzü ayıramayacaksınız! Ziraat Türkiye Kupası grup maçları da tüm coşkusuyla 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Türkiye'nin yeni kanalı a2'de izlenebilecek…
Etiketler: ,
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar