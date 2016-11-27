Büyük gün yarın

ATV'nin yıllara meydan okuyan efsane dizileri yarından itibaren a2'de yeniden ekranlara geliyor! Ezel, Sıla, Avrupa Yakasıve Asmalı Konak gibi milyonların gönlünde taht kurmuş diziler 28 Kasım Pazartesi günü hayranlarıyla a2'de buluşuyor.
Efsane dizilerin yanı sıra seyircileri ekrana kilitleyecek futbol maçlarının da yeralacağı a2'den gözünüzü ayıramayacaksınız! Ziraat Türkiye Kupası grup maçları da tüm coşkusuyla 29-30 Kasım ve 1 Aralıktarihlerinde Türkiye'nin yeni kanalı a2'de izlenebilecek…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.