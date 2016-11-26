Tatil krizle bitti!

Serdar Ortaç,2014'te evlendiği eşi ChloeLoughnan'la boşanacağına dairçıkan haberleri ısrarla yalanladıancak ikili arasında yinebir kriz çıktı... 46 yaşındakiOrtaç ile 24 yaşındaki İrlandalıgüzel, geçtiğimiz hafta ABD'detatildeydi. "Ne boşanması,Miami'de ikinci balayınıyapıyoruz" diyen Serdar Ortaç,bu açıklamasından birkaç günsonra İstanbul'a döndü.
Chloe Loughnan ise ABD'dekaldı. Bu ayrı yolculuğunnedeni ise ünlü çift arasındageçtiğimiz gün yaşanan şiddetlitartışmaydı. Modellik kariyerineABD'de devam etmek isteyenİrlandalı güzel, birkaç ay dahaMiami'de kalmak isteyinceOrtaç'ı kızdırdı. İlk uçaklaTürkiye'ye dönen ünlü popçunun,"ABD krizini aşamazsak neyazık ki yollarımız ayrılacak"dediği söyleniyor.
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