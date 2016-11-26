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Tatil krizle bitti!

Chloe Loughnan’ın ABD’de daha fazla kalmak istemesi ’ı kızdırdı. Popçu, ilk uçakla İstanbul’a dönerken İrlandalı güzel Miami’de kaldı

Tatil krizle bitti!
Serdar Ortaç, 2014'te evlendiği eşi Chloe Loughnan'la boşanacağına dair çıkan haberleri ısrarla yalanladı ancak ikili arasında yine bir kriz çıktı... 46 yaşındaki Ortaç ile 24 yaşındaki İrlandalı güzel, geçtiğimiz hafta ABD'de tatildeydi. "Ne boşanması, Miami'de ikinci balayını yapıyoruz" diyen , bu açıklamasından birkaç gün sonra İstanbul'a döndü.

Chloe Loughnan ise ABD'de kaldı. Bu ayrı yolculuğun nedeni ise ünlü çift arasında geçtiğimiz gün yaşanan şiddetli tartışmaydı. Modellik kariyerine ABD'de devam etmek isteyen İrlandalı güzel, birkaç ay daha Miami'de kalmak isteyince Ortaç'ı kızdırdı. İlk uçakla Türkiye'ye dönen ünlü popçunun, "ABD krizini aşamazsak ne yazık ki yollarımız ayrılacak" dediği söyleniyor.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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