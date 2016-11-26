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Sportif Neslişah

Sportif Neslişah
Neslişah Alkoçlar ile başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Evlendikleri ilk günlerde Düzyatan, eşinin şık giyim tarzına uyum gösterirken aradan yıllar geçtikçe roller değişti. Anne olduktan sonra daha fazla bir koşuşturma içerisine giren 'ın tıpkı Engin Altan Düzyatan gibi spor tarzı tercih ettiği gözlendi.

Sosyetenin en şık kadınlarından olan Neslişah Alkoçlar, evlendikten sonra spor giyim tarzıyla dikkat çekiyor.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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