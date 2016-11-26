Sportif Neslişah

Neslişah Alkoçlar ile başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Evlendikleri ilk günlerde Düzyatan, eşinin şık giyim tarzına uyum gösterirken aradan yıllar geçtikçe rollerdeğişti. Anne olduktan sonra daha fazla bir koşuşturma içerisine giren Neslişah Alkoçlar'ın tıpkı Engin Altan Düzyatan gibi spor tarzı tercihettiği gözlendi.
Sosyetenin en şıkkadınlarından olan NeslişahAlkoçlar, evlendikten sonraspor giyim tarzıyla dikkatçekiyor.
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