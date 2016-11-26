Cem Yılmaz, önceki akşam Ebru Şallı’nın 2 yıl aşk yaşadığı Sinan Akçıl’la karşılaştı. Yanında gizemli bir güzelle eğlenen ünlü komedyen, Akçıl’la ilgili soru karşısında ise ‘Öyle birini tanımıyorum’ dedi
Ebru Şallı'nın son aylara damga vuran çalkantılı özel hayatı sonunda beklenen oldu! Güzel sunucunun, uzun süre bir dargın bir barışık olduğu Sinan Akçıl ile yaz aylarında aşk yaşadığı Cem Yılmaz, önceki akşamki bir etkinlikte pişti oldu. Mekandan ilk çıkan ünlü komedyen oldu. Cem Yılmaz, gazetecilerin içeride Sinan Akçıl'ın da olduğunu hatırlatması üzerine "Sinan kim kardeşim! Ben tanımıyorum öyle birisini" dedi. Ebru Şallı'nın Yılmaz'la aşk yaşaması üzerine ünlü şovmen ile güzel sunucuya küfürlü mesajlar attığı iddia edilen Sinan Akçıl ise daha sonra mekandan ayrıldı.
SİNAN DA 3 MAYMUNU OYNADI!
Cem Yılmaz'la ilgili sorular karşısında "Bilmiyorumnerede. Kendisini görmedim" demekle yetinen ünlümüzisyen, Ebru Şallı ve Arda Turan arasındakisamimi mesajlaşmalar hatırlatılınca ise koşarakaracına yöneldi. Bu arada Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalardaklip çekimi için gittiği Amerika'da Justin Bieber'in eskisevgilisi Alexandra Rodriguez'le sergilediği samimigörüntüler ve aşk haberleri için de "Onu sabah gördüm,öğlen ise aşık olmuştum" dedi! Akçıl ile Yılmaz'ın piştisiise "Bir Arda eksik kaldı" esprileri yaptırdı.
Yılmaz, önceki akşam birlikteeğlendiği gizemli güzelle VIPminibüsüne binerek evininyolunu tuttu.
TERS KÖŞE YAPTI
Eski eşi Ahu Yağtu ile mi yoksa Ebru Şallı ile mi aşk yaşadığı merak konusu olan Cem Yılmaz'dan ters köşe... Önceki akşam bir gösteriye katılan ünlü komedyene sarışın bir güzel eşlik etti. Gizemli güzelle birlikte geldiği mekandan yine birlikte çıkan şovmen, soruları ise yanıtlamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.