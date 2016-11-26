Yol Durumu
  1. Eski haline tam not

Sinan kim kardeşim

, önceki akşam Ebru Şallı’nın 2 yıl aşk yaşadığı Sinan Akçıl’la karşılaştı. Yanında gizemli bir güzelle eğlenen ünlü komedyen, Akçıl’la ilgili soru karşısında ise ‘Öyle birini tanımıyorum’ dedi

Sinan kim kardeşim
Ebru Şallı'nın son aylara damga vuran çalkantılı özel hayatı sonunda beklenen oldu! Güzel sunucunun, uzun süre bir dargın bir barışık olduğu Sinan Akçıl ile yaz aylarında aşk yaşadığı Cem Yılmaz, önceki akşamki bir etkinlikte pişti oldu. Mekandan ilk çıkan ünlü komedyen oldu. , gazetecilerin içeride Sinan Akçıl'ın da olduğunu hatırlatması üzerine "Sinan kim kardeşim! Ben tanımıyorum öyle birisini" dedi. Ebru Şallı'nın Yılmaz'la aşk yaşaması üzerine ünlü şovmen ile güzel sunucuya küfürlü mesajlar attığı iddia edilen Sinan Akçıl ise daha sonra mekandan ayrıldı.

SİNAN DA 3 MAYMUNU OYNADI!
Cem Yılmaz'la ilgili sorular karşısında "Bilmiyorum nerede. Kendisini görmedim" demekle yetinen ünlü müzisyen, Ebru Şallı ve Arda Turan arasındaki samimi mesajlaşmalar hatırlatılınca ise koşarak aracına yöneldi. Bu arada Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalarda klip çekimi için gittiği Amerika'da Justin Bieber'in eski sevgilisi Alexandra Rodriguez'le sergilediği samimi görüntüler ve aşk haberleri için de "Onu sabah gördüm, öğlen ise aşık olmuştum" dedi! Akçıl ile Yılmaz'ın piştisi ise "Bir Arda eksik kaldı" esprileri yaptırdı.


Yılmaz, önceki akşam birlikte eğlendiği gizemli güzelle VIP minibüsüne binerek evinin yolunu tuttu.

TERS KÖŞE YAPTI
Eski eşi Ahu Yağtu ile mi yoksa Ebru Şallı ile mi aşk yaşadığı merak konusu olan Cem Yılmaz'dan ters köşe... Önceki akşam bir gösteriye katılan ünlü komedyene sarışın bir güzel eşlik etti. Gizemli güzelle birlikte geldiği mekandan yine birlikte çıkan şovmen, soruları ise yanıtlamadı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar