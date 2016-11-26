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Hanımağa gibiyim

Hanımağa gibiyim
Ekranların güzel ve başarılı sunucusu Burcu Esmersoy, önceki akşam özel bir etkinliğe katıldı. Esmersoy, her zamanki şıklığı ve kendine özgü tarzıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

Geniş vatkalı paltosuyla dikkat çeken , "Bunu giydiğim andan itibaren kendimi hanımağa gibi hissediyorum" diyerek de espri yaptı. Güzel sunucu, yeni projeleri olduğunu da sözlerine eklemeden geçemedi...
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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