Gülcan’dan farklı tarz

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Vakkorama ve Power Group'un İstanbullular'la buluşturduğu, çılgın gösteri Fuerza Bruta, geçtiğimiz akşam son gecesinde sanat ve cemiyet dünyasını ağırladı.
Davetin ev sahipliğini yapan Cem Hakko'yu sosyetik sevgilisi Ronit Gülcan da bir an olsun yalnız bırakmadı. Ronit Hanım, tarzıyla da yine ilgi odağıydı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Gazete
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