Yol Durumu
  1. Görüntü var ses yok
  2. Cenk’in romantizmi

Gülcan’dan farklı tarz

Gülcan’dan farklı tarz
Vakkorama ve Power Group'un İstanbullular'la buluşturduğu, çılgın gösteri Fuerza Bruta, geçtiğimiz akşam son gecesinde sanat ve cemiyet dünyasını ağırladı.

Davetin ev sahipliğini yapan Cem Hakko'yu sosyetik sevgilisi Ronit Gülcan da bir an olsun yalnız bırakmadı. Ronit Hanım, tarzıyla da yine ilgi odağıydı.
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar