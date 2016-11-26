Yol Durumu
  1. Sportif Neslişah
  2. Hanımağa gibiyim

Görücüye çıktı

Görücüye çıktı
Başrollerini Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen'in paylaştığı, 'Dönerse Senindir' filminin afişi görücüye çıktı. 23 Aralık'ta vizyona girecek romantik komedi tarzındaki filmde Boz, Mehmet isimli reklam fotoğrafçısını canlandırdı. Yasemin Allen sevgilisi, İrem Sak ise arkadaşı rolünde seyircinin karşısına çıkacak.
Etiketler:
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar