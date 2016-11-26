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Formuna dikkat!

Formuna dikkat!
Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Her zamanki tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Sakuçoğlu, alışverişin ardından Plus Kitchen'a uğrayıp sağlıklı besinler yiyerek formuna gösterdiği özeni yine gözler önüne serdi...
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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