Düvenci’nin ajandası

Geçtiğimiz yıl, ilk kez Meli Melek ajandalarıyla sevenlerine sürpriz yapan Ceyda Düvenci, 2017 için de ajandalar hazırladı. Kızı Melisa'dan ilham alarak hazırladığı, ajandaların yanı sıra, masa üstü takvimleri ve renkli küçük çantalar da tasarlayan Düvenci, ajandalarının gelirinin bir kısmıyla Serebral Palsi'li bir çocuğun tedavisini üstlenecek.