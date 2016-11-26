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Dolly ile provada

Dolly ile provada
Son dönemde moda dünyasına el atan , önceki gün minik köpeği Dolly ile geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kansersiz Yaşam Derneği için köpeği Dolly ile birlikte podyuma çıkacak olan Işıl Hanım, defile öncesi de bol bol prova yaptı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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