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Demet’ten satılık

Demet’ten satılık
Gülşen ve Başak Dizer Tatlıtuğ gibi birçok tanınmış ismin kıyafetlerini satışa sunduğu ModaCruz'da şimdi de rüzgarı esecek. Tarzıyla yakından takip edilen popçu, birbirinden özel orijinal marka kıyafetlerini burada satışa sundu.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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