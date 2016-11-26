Yol Durumu
  1. Gülcan’dan farklı tarz
  2. Demet’ten satılık

Cenk’in romantizmi

Cenk’in romantizmi
Benfica'ya attığı golle taraftarın gözdesi haline gelen Cenk Tosun, önceki akşam eşi Ece Hanım'la İstinye'deydi. Eşiyle baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen Beşiktaşlı yıldız, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
Etiketler:
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar