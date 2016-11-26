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Aşk dolu albüm

Aşk dolu albüm
Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi , "Aşk'tan Olsa Gerek" albümü ile 5 yıllık aranın ardından müzikseverlerle buluşuyor. Sony Music etiketi ile çıkan 5 şarkılık EP'sinde ilk olarak sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı imzası taşıyan 'Altın Kaplama' dinleyiciyle buluşuyor. Yengi'nin albümünde Ayla Çelik, Gökhan Tepe gibi isimlerin de imzası bulunuyor.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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