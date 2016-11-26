Sadece müzikal anlamdaki başarısıyla değil güzel yüreğiyle de milyonların sevgilisi olan Tarkan, bir kez daha vefalı kişiliğini konuşturdu... Megastar, önceki akşam eşi Pınar Tevetoğlu ile hastane çıkışı görüntülendi. "Arkadaşımı ziyaret ettim" diyen Tarkan, tüp bebek tedavisi gördüğüne dair çıkan haberler için de "Bebek düşünüyoruz ama tedavisözkonusu değil. Son derece sağlıklıyız" dedi.
Megastar'ın hastaneye neden gittiği ise dün Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Senem Kandemir'in paylaşımıyla ortaya çıktı. Tarkan'la eski dost olan Kandemir, Megastar'la hastanede çekilen fotoğrafını instagram'da paylaştı. Ziyaretiyle arkadaşına moral veren Megastar, "Tıpkıalbümü gibi Ahde Vefalı" dedirtti...
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