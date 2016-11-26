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Ahde vefalı

, gönlünün büyüklüğünü yine konuşturdu. Önceki akşam eşiyle bir hastaneye giden Megastar, burada kanser tedavisi gören çok eski bir dostunu ziyaret etti...

Ahde vefalı
Sadece müzikal anlamdaki başarısıyla değil güzel yüreğiyle de milyonların sevgilisi olan , bir kez daha vefalı kişiliğini konuşturdu... Megastar, önceki akşam eşi Pınar Tevetoğlu ile hastane çıkışı görüntülendi. "Arkadaşımı ziyaret ettim" diyen Tarkan, tüp bebek tedavisi gördüğüne dair çıkan haberler için de "Bebek düşünüyoruz ama tedavi sözkonusu değil. Son derece sağlıklıyız" dedi.

Megastar'ın hastaneye neden gittiği ise dün Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Senem Kandemir'in paylaşımıyla ortaya çıktı. Tarkan'la eski dost olan Kandemir, Megastar'la hastanede çekilen fotoğrafını instagram'da paylaştı. Ziyaretiyle arkadaşına moral veren Megastar, "Tıpkı albümü gibi Ahde Vefalı" dedirtti...
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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