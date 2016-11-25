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Zamanı çok kıymetli !

Zamanı çok kıymetli !
Şu sıralar eşi İstem Atilla'yla boşanmak için gün sayan futbolcu Burak Yılmaz, önceki akşam eğlencedeydi. Keyfinin yerinde olduğu gözlenen Yılmaz, çocuklarının velayeti için açtığı dava hakkında ise sessiz kaldı. Kazancı yıllık 4 milyon euro olan futbolcu, kolundaki 150 bin liralık Audemars Piguet marka saatiyle de dikkat çekti.

Doğan SAVAŞ
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