Zamanı çok kıymetli !

Şu sıralar eşi İstem Atilla'yla boşanmak için gün sayan futbolcu Burak Yılmaz, önceki akşam eğlencedeydi. Keyfinin yerinde olduğu gözlenen Yılmaz, çocuklarının velayeti için açtığı dava hakkında ise sessiz kaldı. Kazancı yıllık 4 milyon euro olan futbolcu, kolundaki 150 bin liralık Audemars Piguet marka saatiyle de dikkat çekti.



Doğan SAVAŞ