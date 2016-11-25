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Yasak aşk yalanlaması

Yasak aşk yalanlaması
Geçtiğimiz günlerde İsviçreli evli balet Gilles Kanert ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Zeyno Gönenç, yeni sevgilisiyle önceki akşam ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaki bir mekanda aşkıyla sarmaş dolaş eğlenen ünlü oyuncu, "Yanımdaki sevgilim. Ancak evli değil hatta hayatında hiç evlenmedi" dedi.
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