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Süper anne Wilma

Süper anne Wilma
Ünlü oyuncu , geçtiğimiz gün ikizleri Milat Aristo Kerem ve Melodi Bita Oleka ile Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. İkizlerini kucağına alıp Funloft'a geçen oyuncunun bu halini görenler "Süper anne" diye espri yaptı
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