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Önceliği kariyeri

Önceliği kariyeri
Eski basketbolcu eşi İbrahim Kutluay'la evliliğini bitirme kararı aldıktan sonra arkadaşlarından destek alan Demet Şener, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Şener, mini alışverişin ardından kahve keyfi yaptı. , "Şimdilik tek önceliğim çocuklarım ve işim" dedi.
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