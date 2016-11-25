Yol Durumu
  1. Süper anne Wilma
  2. Peruk kurtarmadı

Memleket sevdalısı

Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy’dan sonra da yardım meleği çıktı. Yakışıklı oyuncu, memleketi Adana’daki Şehit Muharrem Erdoğan İlkokulu’na gizlice kıyafet yardımı yaptı.

Memleket sevdalısı
Yakışıklı jönler, tam bir iyilik meleği çıktı… Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy'un ardından ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da miniklerin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz haftalarda Siirt'in Eruh ilçesindeki Keklitepe Köyü'ndeki öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kıyafet gönderen Ulusoy'un yanı sıra Tatlıtuğ da memleketi Adana'daki çocukları sevindirdi. Stil danışmanı eşi Başak Dizer'in organizasyonuyla Adana Şehit Muharrem Erdoğan İlkokulu'na 100 adet kışlık ayakkabı ile 100 adet mont gönderen Tatlıtuğ'un bu örnek davranışı hayranlarından büyük alkış aldı.

İYİ NİYET ELÇİSİ...
Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy gibi yardıma muhtaç öğrencilere gizlice destek veren , eşi Dizer'in katkılarıyla daha önce de pek çok kişiye yardım eli uzatmıştı. 'Geleceğe Işık Tut' projesi kapsamında minik kalplere dokunan Tatlıtuğ, geçen yıl da 'Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye İyi Niyet Elçisi' olarak görev almıştı.

EŞİYLE EL ELE VERDİ
Kıvanç Tatlıtuğ'un Adana'daki okullara yaptığı gizli yardımların organizasyonunu güzel eşi Başak Dizer Tatlıtuğ üstleniyor.

Özge GÜRCAN
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar