Memleket sevdalısı

Yakışıklı jönler, tam bir iyilik meleği çıktı… Kenan İmirzalıoğluve Çağatay Ulusoy'un ardından ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da miniklerin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz haftalarda Siirt'in Eruh ilçesindekiKeklitepe Köyü'ndeki öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kıyafet gönderen Ulusoy'un yanı sıra Tatlıtuğ damemleketi Adana'daki çocukları sevindirdi. Stil danışmanı eşi BaşakDizer'in organizasyonuyla Adana ŞehitMuharrem Erdoğan İlkokulu'na 100 adet kışlık ayakkabı ile 100 adet mont gönderen Tatlıtuğ'un bu örnek davranışı hayranlarından büyük alkış aldı.
İYİ NİYET ELÇİSİ...
Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy gibi yardıma muhtaç öğrencilere gizlice destek veren Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Dizer'in katkılarıyla daha önce de pek çok kişiye yardım eli uzatmıştı. 'Geleceğe Işık Tut' projesi kapsamında minik kalplere dokunan Tatlıtuğ, geçen yıl da 'BirleşmişMilletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) Türkiye İyi Niyet Elçisi' olarak görev almıştı.
EŞİYLE EL ELE VERDİ
Kıvanç Tatlıtuğ'un Adana'daki okullara yaptığı gizli yardımların organizasyonunu güzel eşi Başak Dizer Tatlıtuğ üstleniyor.
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