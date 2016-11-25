Hadise çıkarmadı

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Güzel oyuncular Aslı Enver'le Dolunay Soysert önceki akşam Akmerkez'de alışveriş yaptı. Enver, "Aslı Hadise'yi kıskanıyor" haberlerine "Hadise'yi Murat da ben de çok seviyoruz. Kıskanma söz konusu değil" diyerek son noktayı koydu.
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