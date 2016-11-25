Galada güzeller geçidi

İlk 3 serisiyle milyonları kahkahaya boğan 'ÇakallarlaDans' filminin 4.'sü önceki akşam MaslakTim'de görücüye çıktı. Galaya ünlü akını vardı. Yönetmen ve senaristinin MuratŞeker olduğu filmin kadrosundaki Didem Balçın, Derya Şensoy veHande Katipoğlu şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Timur Acar ve Şevket Çoruh da "Seyircininbeklentisini karşılayacağız" diyerek gülme garantisi verdi. Bu arada Acar'ı eşi Eda Özerkan da galada yalnız bırakmadı.
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