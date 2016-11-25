Galada güzeller geçidi

İlk 3 serisiyle milyonları kahkahaya boğan 'Çakallarla Dans' filminin 4.'sü önceki akşam Maslak Tim'de görücüye çıktı. Galaya ünlü akını vardı.

Yönetmen ve senaristinin Murat Şeker olduğu filmin kadrosundaki Didem Balçın, Derya Şensoy ve Hande Katipoğlu şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Timur Acar ve Şevket Çoruh da "Seyircinin beklentisini karşılayacağız" diyerek gülme garantisi verdi. Bu arada Acar'ı eşi Eda Özerkan da galada yalnız bırakmadı.



Doğan SAVAŞ