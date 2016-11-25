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Eğlenceyi Emir bitirdi

Eğlenceyi Emir bitirdi
Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki akşam eşi Neslişah Alkoçlar'la Bebek'teydi. Lucca'da arkadaş grubuyla yemek yiyen ikili, mekan çıkışında gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Ünlü çift, oğulları Emir Aras'ı çok özledikleri için geceden erken ayrıldıklarını söyledi.

DOĞAN SAVAŞ
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