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’de Türk çıkarması

Önceki akşam ’deki bir törene katılan Meryem Uzerli ve , izdihama yol açtı. Uzerli, özel tasarım kıyafeti ve takılarıyla ise Arap hayranlarını büyüledi...

Dubai’de Türk çıkarması
Ünlü oyuncular Meryem Uzerli, Burak Özçivit ve Meltem Cumbul'dan çıkarması… Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'da da büyük bir hayran kitlesine sahip yıldızlar, önceki akşam 'Muhteşem Yüzyıl: Teşhir-i İhtişam' sergisinin dünya turnesi kapsamında Dubai'de gerçekleştirilen davete katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlerle Arap hayranları fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

MERYEM'İN PIRLANTA ŞIKLIĞI
Ortadoğulu hayranlarının çığlıkları arasında kırmızı halıda ilerleyen oyuncular, daha sonra müzenin açılışını gerçekleştirdi. Raşit Bağzıbağlı imzalı kırmızı elbisesi ve Atilla Karat tasarımı mücevherleriyle göz dolduran Uzerli, gece boyunca 'le objektiflere poz verdi. Bu arada Özçivit'e diğer oyuncuların aksine sürekli yakın koruma eşlik etmesi de dikkat çekti.

ADIM ADIM KORUMA
Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Burak Özçivit'i kendisi için özel tutulan yakın koruma bir saniye bile olsun yalnız bırakmadı.
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