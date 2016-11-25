Dubai’de Türk çıkarması

Ünlü oyuncular Meryem Uzerli,Burak Özçivit ve MeltemCumbul'dan Dubai çıkarması…Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'dada büyük bir hayran kitlesine sahipyıldızlar, önceki akşam 'Muhteşem Yüzyıl:Teşhir-i İhtişam' sergisinin dünya turnesikapsamında Dubai'de gerçekleştirilendavete katıldı. Kırmızı halıda boy gösterenünlü isimlerle Arap hayranları fotoğrafçektirmek için birbirleriyle yarıştı.
MERYEM'İN PIRLANTA ŞIKLIĞI
Ortadoğulu hayranlarının çığlıkları arasında kırmızı halıda ilerleyen oyuncular, daha sonra müzenin açılışını gerçekleştirdi. Raşit Bağzıbağlı imzalı kırmızı elbisesi ve Atilla Karat tasarımı mücevherleriyle göz dolduran Uzerli, gece boyunca Burak Özçivit'le objektiflere poz verdi. Bu arada Özçivit'e diğer oyuncuların aksine sürekliyakın koruma eşlik etmesi de dikkat çekti.
ADIM ADIM KORUMA
Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Burak Özçivit'i kendisi için özel tutulan yakın koruma bir saniye bile olsun yalnız bırakmadı.
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