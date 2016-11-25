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Bu kavga bitmez

ile ’in yıllardır süren kavgası yine kızıştı. Ergen, aldığı boşanma kararı yüzünden kendisini eleştiren Serengil’e ‘Saygılı ol’ deyince sert bir karşılık aldı: ‘Kimsenin kıskanacağı, özeneceği, örnek alacağı bir geçmişin yok.’

Bu kavga bitmez
Ezeli düşmanlar Gülben Ergen'le Seren Serengil, sosyal medyada birbirine girdi… Eşi 'le evliliğini noktalamak üzere olan Ergen, kendisini eleştiren Serengil'e önceki akşam yaptığı paylaşımla yüklenince Serengil'den de karşı atak gecikmedi. Ergen, paylaşımında şunları söyledi: "İsmimi kullanarak saatlerce ekranda konuşan herkesi kınıyorum ve böyle hassas bir zamanda herkesi saygıya davet ediyorum." Sık sık Ergen'in yıllar önce kendisine kazık attığını söyleyen Serengil de bunun üzerine "Karşındakinden saygı istenmez. Sen bunu kişiliğinle ve duruşunla kazanırsın" diye bir yazı paylaşıp sanatçıyı topa tuttu.

OLAY PAYLAŞIMI SİLDİ
Ergen'i sosyal medyada bombalayan Serengil, şu ağır ithamlarda bulundu: "Saygıyı hak etmek için tertemiz bir geçmişe, bugüne ve kişiliğe ihtiyaç vardır. Kimseyle arkadaşlık edip sevgilisine ve kocasına yan gözle bile olsun bakmamak, elinden almamış olmak lazım... 'Bana saygı duy' demekle, ibadetini bile paylaşarak sahtekârlık yapmakla saygı edinilmiyor. Çünkü saygı duyulmak, istemekle olmuyor." Bir dönem Ergen'in sevgilisini elinden aldığını iddia eden Serengil, kendisiyle aynı kaderi yaşayan meslektaşlarına da atıfta bulunarak sözlerine şöyle devam etti: "Sen unutuyorsun ama Yeşim, Muazzez, Derya, Öykü ve Seren dahil herkes hatırlıyor. Onlarda nasıl bir yara açtıysan ömür boyu dillerinden düşmesen haktır…" Bu sert mesaj üzerine Ergen'in dava açmaya hazırlandığı haberini alan Serengil, daha sonra paylaşımını sildi.

Serengil, Ergen'in elinde zikirmatikle basına yansıyan fotoğrafı için de şöyle dedi: "Gazetecilere gösterdiğin zikirmatiği elinden hiç bırakma. Çünkü bu dünyada da öbür dünyada da ihtiyacın olacak."
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