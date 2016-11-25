Bu kavga bitmez

Gülben Ergen ile Seren Serengil’in yıllardır süren kavgası yine kızıştı. Ergen, aldığı boşanma kararı yüzünden kendisini eleştiren Serengil’e ‘Saygılı ol’ deyince sert bir karşılık aldı: ‘Kimsenin kıskanacağı, özeneceği, örnek alacağı bir geçmişin yok.’
Ezeli düşmanlar GülbenErgen'le Seren Serengil,sosyal medyada birbirinegirdi… Eşi Erhan Çelik'le evliliğininoktalamak üzere olan Ergen,kendisini eleştiren Serengil'e öncekiakşam yaptığı paylaşımla yükleninceSerengil'den de karşı atak gecikmedi.Ergen, paylaşımında şunları söyledi:"İsmimi kullanarak saatlerceekranda konuşan herkesikınıyorum ve böyle hassas birzamanda herkesi saygıya davetediyorum." Sık sık Ergen'inyıllar önce kendisine kazık attığınısöyleyen Serengil de bunun üzerine"Karşındakinden saygı istenmez.Sen bunu kişiliğinle ve duruşunlakazanırsın" diye bir yazı paylaşıpsanatçıyı topa tuttu.
OLAY PAYLAŞIMI SİLDİ
Ergen'i sosyal medyadabombalayan Serengil, şu ağırithamlarda bulundu: "Saygıyı haketmek için tertemiz bir geçmişe,bugüne ve kişiliğe ihtiyaç vardır.Kimseyle arkadaşlık edip sevgilisineve kocasına yan gözle bile olsunbakmamak, elinden almamış olmaklazım... 'Bana saygı duy' demekle,ibadetini bile paylaşaraksahtekârlık yapmakla saygıedinilmiyor. Çünkü saygı duyulmak,istemekle olmuyor." Bir dönemErgen'in sevgilisini elinden aldığınıiddia eden Serengil, kendisiyle aynıkaderi yaşayan meslektaşlarına daatıfta bulunarak sözlerine şöyledevam etti: "Sen unutuyorsun amaYeşim, Muazzez, Derya, Öyküve Seren dahil herkes hatırlıyor.Onlarda nasıl bir yara açtıysanömür boyu dillerinden düşmesenhaktır…" Bu sert mesaj üzerineErgen'in dava açmaya hazırlandığıhaberini alan Serengil, daha sonrapaylaşımını sildi.
Serengil, Ergen'in elinde zikirmatikle basına yansıyan fotoğrafı için de şöyle dedi: "Gazetecilere gösterdiğin zikirmatiği elinden hiç bırakma. Çünkü bu dünyada da öbür dünyada da ihtiyacın olacak."
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